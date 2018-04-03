В понедельник, 2 апреля, в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль неожиданно всплыла крупная сумма денег — 200 тысяч долларов. Об этом сообщила британским журналистам Виктория Скрипаль, племянница Сергея. Она живет в Ярославле и собирается на этой неделе прилететь в Лондон, чтобы навестить в больнице в Солсбери дядю и свою кузину.

Британские власти приняли решение выдать 45-летней Виктории визу. Так что она станет первым членом семьи, повидавшим отравленных 4 марта Сергея и Юлию.

«Я толком ничего не знаю о том, в каком состоянии находятся мои родственники. Дядя все еще в коме. Что касается Юлии, то наши дипломаты сообщили мне, что она открыла глаза, может самостоятельно кушать и даже сказала несколько слов», — заявила Виктория.

Виктория Скрипаль собирается лететь в Британию, чтобы навестить Сергея и Юлию

Она сообщила, что в конце февраля Юлия получила от своего отца доверенность на управление счетом в одном из российских банков. На этом счете лежат 200 тысяч долларов, которые принадлежали родному брату Юлии Александру. Напомним, он скоропостижно скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года. Обстоятельства его внезапной смерти вызывают подозрение, подчеркнула Виктория. По официальной версии, у Саши вдруг отказала печень.

О деньгах в банке до недавнего времени никто не знал кроме Сергея Скрипаля. Их Александру передала его бывшая жена Наталья. Они жили какое-то время в Великобритании. Потом развелись. Александр уехал в Россию. Наталья, кстати, тоже дочь бывшего офицера ГРУ СССР Геннадия Грищенко, осталась в Британии. Потом она вышла замуж за валлийца, который на 12 лет младше нее. Он является тренером по теннису. Они вместе переехали на Кипр. Наталья продала дом и половину вырученной суммы отдала бывшему мужу — Александру Скрипалю. Он эти деньги сохранил в целости и положил в банк. О счете знал только Сергей Скрипаль.

Виктория считает странным совпадением то, что отравление было совершено только через несколько дней, после того как Юлия получила от отца доверенность. Она подозревает жениха своей кузины. «Это чудный человек. Юля встречалась с ним уже довольно долго, собиралась за него замуж. Как-то в 2013 году мы приезжали в Москву к ней в гости. Юля жила тогда с этим мужчиной в квартире дяди Сергея. Так он, ее жених, даже не вышел к нам из комнаты поздороваться! Он словно призрак. Я не знаю ни его имени, ни чем он занимается. Прошел почти месяц после отравления, а он ни разу за это время не дал о себе знать…» — сказала Виктория.

Она слышала, что жених Юлии Скрипаль и его мать работают на какой-то таинственной фирме, связанной с российским спецслужбами. И мать была якобы крайне недовольна тем, что ее сын связался с «дочерью предателя».

Кстати, Сергей Скрипаль дружил с Геннадием Грищенко. Когда стало известно, что Скрипаль был завербован британской разведкой и работал на нее, Грищенко разорвал с ним всяческие контакты, однако не стал мешать своей дочери встречаться с Александром Скрипалем.

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