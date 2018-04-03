|Белый дом поблагодарил Чехию за выдачу США российского хакера
|03.04.2018 07:39
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Соединенные Штаты благодарны властям Чехии за экстрадицию россиянина Евгения Никулина, который обвиняется в хакерских атаках. Об этом сообщает со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
“Соединенные Штаты благодарны Чехии за выдачу Евгения Александровича Никулина, который, вероятно, взломал компьютеры, принадлежащие LinkedIn, Dropbox и Formspring”, — сказала она.
По словам Сандерс, “привлечение преступников к ответственности является важным аспектом поддержания надежности интернета и защиты наших основных ценностей”.
Чешские власти передали США россиянина Евгения Никулина, который подозревается во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring в ночь на 30 марта.
Как сообщал в США хакеры похитили данные владельцев более 5 млн банковских карт.