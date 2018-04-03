В мае в немецком городе Ахене планируется саммит с участием лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев на Донбассе.

При этом обсуждение должно пройти без президента России Владимира Путина, сообщает «ъ» со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации главы украинского государства. Как пишет издание, речь действительно идет о встрече лидеров «нормандской четверки», но без участия Москвы.

Как пояснили в Киеве, инициатором саммита стал украинский президент Петр Порошенко.

«С учетом того, что уже через год, 31 марта 2019-го, состоятся выборы главы государства, для президента важно предъявить избирателям хотя какие-то конкретные результаты в деле примирения на юго-востоке страны», — прокомментировал инициативу депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира