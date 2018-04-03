Информированные источники в Киеве говорят, что в мае в городе Ахен на западе Германии может состояться саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению на Донбассе миротворцев ООН. Фактически речь идет о встрече в "нормандском формате" за исключением одного из его участников - президента России. Об этом сообщает российская газета Коммерсант, передает

По данным источников, главным пунктом повестки дня трехстороннего саммита в немецком Ахене станет ситуация на востоке Украины и возможность размещения на Донбассе "голубых касок" ООН. Информированный источник, близкий к Администрации Президента Украины сообщил, что "подготовительная работа" к трехстороннему саммиту в Ахене должна быть проведена во время визита в Берлин Президента Петра Порошенко, который состоится 10 апреля, и его переговоров с канцлером Ангелой Меркель.

Вероятно, встреча пройдет "на полях" традиционной церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого - основателя Франкской империи, правившего с Ахена, пишет издание.

Источник, близкий к МИД Украины, считает, что "урезанный нормандский формат" на саммите в Ахене вовсе не означает, что решение по Донбассу будут приниматься в обход и без ведома Москвы.

"Из-за дела Сергея Скрипаля сейчас в отношениях России с Западом возник крайне неблагоприятный эмоциональный фон. Поэтому провести полноценный четырехсторонний саммит не представляется возможным. Однако, я не думаю, что его подготовка будет проходить без ведома Кремля. Более того, президент Франции Эмманюэль Макрон, который также в мае собирается посетить Москву и Санкт-Петербург, наверняка обсудит с Владимиром Путиным тему миротворцев на Донбассе", - сообщил украинский дипломат.

Источник в МИД РФ отметил, что Москва не возражает против контактов в подобном формате. "Ничего против такого рода встреч мы не имеем. Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах на Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся", - сообщил источник.

Напомним, ранее в АП сообщили, что лидеры стран "нормандской четверки" рассмотрят возможные пути ускорения имплементации минских договоренностей в ближайшие месяцы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира