США передаст Украине бесплатно два патрульных катера типа Islands, при этом их транспортировка, подготовка экипажей и другие сопутствующие расходы будут осуществляться за счет украинской стороны. Катера передадут после подписания контракта Фото: wikipedia.org Отмечается, что в настоящее время начинается процесс межведомственного согласования контракта."Катера мы получаем бесплатно, но их транспортировки, подготовка экипажей, и другие сопутствующие расходы осуществляются за счет государства. Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, так как на законодательном уровне были определенные сложности по реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительством Украины и Соединенных Штатов Америки" – заявил командующий ВМС ВСУ, вице-адмирал Игорь Воронченко.Подчеркивается, что американскую сторону уже уведомили о готовности Министерства обороны Украины получить патрульные катера на предложенных условиях."Сейчас ожидается сообщение от Соединенных Штатов Америки по поводу сроков проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров и сроки выполнения работ", – добавили в пресс-службе.Катера передадут после подписания контракта, также начнется подготовка личного состава, который будет проходить службу на После подписания контракта начнется непосредственный процесс передачи катеров, в том числе, включает подготовку личного состава, будет проходить службу на патрульных катерах типа Islands.17 июля 2017 года контр-адмирал Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов заявлял, что Вооруженные силы США планируют передать украинскому флоту катера Islands после учений "Си Бриз", которые завершились 23 июля . https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/899518693584735 Патрульные катера класса Island строились для береговой охраны США. Имеют водоизмещение 168 тонн, длина катера – 34 м, ширина – 6,4 м. Развивает скорость до 29,5 узлов (около 52 км/ч). Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. В 2016 году два таких катера получила Грузия, отмечало "Цензор.НЕТ". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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