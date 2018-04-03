Ранее после поста было принято освящать только сдобный хлеб (куличи), яйца, мясо, сыр и молоко, сейчас православные кладут в корзину все, что ставят на свой праздничный стол. Освящение куличей — символический обряд. Освящается переход на другую пищу – от постного питания к скоромному — неразрешенного в пост.

Что можно освящать на Пасху

кулич — обрядовый хлеб, который пекут в Чистый четверг или субботу;

яйца (крашенки);

сыр и молочные продукты;

мясо домашнего приготовления или колбаса без крови;

церковь не приветствует алкоголь, но допускает кагор;

Что нельзя освящать на Пасху

алкоголь, кроме церковного вина кагор;

кровянку и другие продукты из крови животных;

соль, перец и хрен — эти продукты были разрешены во время поста;

не стоит нести в церковь фрукты и овощи по той же причине;

драгоценности, документы, деньги и другие материальные вещи;

Пасхальная корзина собирается лишь для благословения продуктов, которые можно употреблять после окончания Великого поста. А значит, еды должно быть немного.

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