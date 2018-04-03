|Что должно быть в пасхальной корзинке для освящения, и что запрещено
|03.04.2018 07:53
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Ранее после поста было принято освящать только сдобный хлеб (куличи), яйца, мясо, сыр и молоко, сейчас православные кладут в корзину все, что ставят на свой праздничный стол. Освящение куличей — символический обряд. Освящается переход на другую пищу – от постного питания к скоромному — неразрешенного в пост.
Что можно освящать на Пасху
Что нельзя освящать на Пасху
Пасхальная корзина собирается лишь для благословения продуктов, которые можно употреблять после окончания Великого поста. А значит, еды должно быть немного.
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