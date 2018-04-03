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Что должно быть в пасхальной корзинке для освящения, и что запрещено
03.04.2018 07:53
Что должно быть в пасхальной корзинке для освящения, и что запрещено 8 апреля православные христиане восточного обряда будут отмечать праздник Пасхи. Тысячи украинцев отправятся в храмы, чтобы освятить продукты для праздничного стола.

Ранее после поста было принято освящать только сдобный хлеб (куличи), яйца, мясо, сыр и молоко, сейчас православные кладут в корзину все, что ставят на свой праздничный стол. Освящение куличей — символический обряд. Освящается переход на другую пищу – от постного питания к скоромному — неразрешенного в пост.

Что можно освящать на Пасху

  • кулич — обрядовый хлеб, который пекут в Чистый четверг или субботу;
  • яйца (крашенки);
  • сыр и молочные продукты;
  • мясо домашнего приготовления или колбаса без крови;
  • церковь не приветствует алкоголь, но допускает кагор;

Что нельзя освящать на Пасху

  • алкоголь, кроме церковного вина кагор;
  • кровянку и другие продукты из крови животных;
  • соль, перец и хрен — эти продукты были разрешены во время поста;
  • не стоит нести в церковь фрукты и овощи по той же причине;
  • драгоценности, документы, деньги и другие материальные вещи;

Пасхальная корзина собирается лишь для благословения продуктов, которые можно употреблять после окончания Великого поста. А значит, еды должно быть немного.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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