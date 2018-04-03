Промоутерская компания “Union Boxing Promotion” подтвердила проведение в Киеве защиты титула чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе Артёма Далакяна, сообщает со ссылкой на сайт промоутерской компании.

Промоутерской компании “Union Boxing Promotion” в ходе переговоров удалось договориться, что бой нашего непобедимого боксера (16-0, 11 КО) против обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе спортсмена из Таиланда Сиричаи Тайена (50-3, 35 КО) будет проходить в украинской столице.

Бой состоится 17 июня 2018 года. Уникальностью поединка будет его проведения под открытым небом на вертолетной площадке в киевском КВЦ “Парковый”.

Кроме чемпионского поединка в рамках грандиозного боксерского вечера от компании “Union Boxing Promotion” также состоятся рейтинговые поединки, информация о которых будет объявлена ​​позже.

Напомним, Далакян завоевал титул ЧМ по версии WBA в феврале 2018 года в США, победив опытного американца Брайана Вилория.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира