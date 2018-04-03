В компании заявили, что доверяют прогнозу погоды от Гидрометцентра.

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины обратилась к Киевэнерго с просьбой отключить отопление в своем столичном офисе. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаз. Об этом сообщает "Лiга.Новости", информирует svodka.net.

«Выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ», — говорится в сообщении.

Также компания призвала украинцев присоединиться к инициативе «Прикрути», а тем, кто хочет продолжить отопительный сезон, напомнила о необходимости заключить дополнительные соглашения.

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Напомним, 1 марта Нафтогаз выиграл у Газпрома дело в Стокгольмском арбитраже относительно транзита и российский монополист должен выплатить украинской стороне $2,56 млрд.

В ответ на это 2 марта Газпром заявил, что приступает к расторжению всех ранее заключенных с Нафтогазом контрактов. Ранее российский монополист снизил давление на входе в ГТС Украины на 20% и отказался начать поставки газа в Украину.

В связи с этим Нафтогаз Украины закупил дополнительные объемы газа у польской компании PGNiG и призвал украинцев к экономии.

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