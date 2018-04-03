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Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Вашингтону при президентстве Путина в России приходится слишком часто идти на уступки.

США считают, что Россия бы шла по другому пути развития и сотрудничества с другими странами, если бы в Кремле был другой президент. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Рон Джонсон. По его словам, приход Путина к власти можно расценивать как историческую трагедию, потому что российский президент пытается восстановить Советский Союз.

"Путин не упускает ни малейшей подвернувшейся возможности. Когда он замечает вакуумы и пустоты, он их заполняет. Единственное, что они [власти России. – Прим.ред.] могут, - дестабилизировать ситуацию. И именно этим они занимаются. Мне это кажется бессмысленным", - заявил он.

По мнению сенатора, для Запада наилучшим вариантом во главе России после Бориса Ельцина был бы президент Борис Немцов. Он отметил, что действия Путина в США вызывают опасения.

"Я считаю трагедией, исторической трагедией то, что власть от Ельцина перешла к Путину, и теперь Россия движется по этому пути, пытаясь восстановить Советский Союз. И все было бы иначе, если бы к власти пришел, к примеру, Борис Немцов. У нас с Россией была бы совершенно иная ситуация. Это трагедия", - отметил Рон Джонсон. Напомним, что российский политик Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года в Москве. За убийство Немцова были осуждены пять человек.

Американский сенатор также добавил, что США пытаются указать на это своим европейским коллегам. Однако Европа пока зависима от российского газа и не реагирует на призывы американцев, как им хотелось бы. В частности, республиканец добавил, что на днях Германия одобрила строительство "Северного потока - 2".

"В результате его реализации Россия получит еще большее геополитическое влияние. Это нелепо", - посетовал политик в эфире NBC, добавив, что США и союзники, напротив, должны "демонстрировать более заметную силу и решимость".

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