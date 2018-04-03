Согласно версии британских властей, подкрепленной новой уликой, отравление Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитическим веществом было санкционировано Кремлем. Корреспондент CNN Мэтью Чанс озвучил предположение о том, что решение об отравлении могло быть принято на уровне администрации президента России.

На прошлой неделе власти Великобритании установили, что, по их мнению, кто бы ни отравил Сергея и Юлию Скрипаль, он оставил нервно-паралитическое вещество у входной двери дома Скрипалей. Источники, которые были проинформированы о ходе расследования, рассказали CNN, что метод, использовавшийся при покушении на убийство сбежавшего агента, был слишком изощренным и, скорее только, требовал одобрения Кремля.

«Это полностью совпадает с общим обвинением со стороны Великобритании, согласно которому это противоправное действие было совершено Россией или, по крайней мере, очень вероятно, что оно было совершено Россией», – говорит корреспондент CNN.

По его словам, согласно альтернативной версии, которая была выдвинута Великобританией, Россия, вероятно, могла потерять контроль над этим нервно-паралитическим веществом, и Великобритания призывала Россию признать это. «Но сейчас кажется очевидным, что британцы больше склоняются к идее, что это было санкционировано Россией. И высказывается предположение о том, что такое решение могло быть принято самой администрацией президента», – отметил он.

«Что касается реакции России, то она, конечно, категорически отрицает любую связь с этим делом. Согласно последней версии, которую распространяли по государственным СМИ, (покушение на убийство. — Ред.) было организовано самой Великобританией с целью разжигания антироссийской политической кампании, которую они хотели возглавить. Были также и различные конспирологические теории, альтернативные истории, выдвигаемые Россией, о том, что могло случиться с Сергеем и Юлией Скрипаль. Единственная теория, которая еще не приводилась, — это то, что Россия могла это организовать», – заявил Мэтью Чанс.

По его словам, таким образом, все еще наблюдается сильное дипломатическое противостояние. «Были и высылки дипломатов — не только между Великобританией и Россией. Российских дипломатов в связи с этим делом также выслали 29 стран. И Россия ответила тем же, созвав и выдворив послов этих стран. Таким образом, все еще наблюдается сильное международное противостояние по этому вопросу», – отметил он.

Накануне Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции отметил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могло быть предпринято по различным мотивам, выгоду от него могли получить британские спецслужбы или правительство.

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