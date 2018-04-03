В Украине продолжается поэтапное внедрение системы анализа опасностей и критических точек контроля (НАССР) на предприятиях по производству пищевых продуктов. Об этом в комментарии рассказал заместитель председателя правления Союза потребителей Украины Олег Цильвик.

На сегодня сертификации НАССР подлежат предприятия с высокой степенью риска, уточнил он.

"Остальные магазины, где нет высоких рисков, должны внедрить план предпосылок, но одновременно идти к поэтапному внедрению всей системы. Сертификация - это когда независимая третья уполномоченная сторона проверяет соответствие внедренных процедур с требованиями нормативных документов. То есть, предприятия с низкой степенью риска должны налаживать систему, но проходить ее оценку пока не обязательно. Речь о магазинчиках, небольших производителей, которые продают продукцию с малой степенью риска. Например - упакованное печенье. Речь идет о продаже продукции, где риски занести извне опасность для потребителя невелики", - рассказал знаток.

О.Цильвик добавил, что большинство отечественных предприятий мясоперерабатывающей отрасли на сегодня уже сертифицированы.

"В большинстве случаев такие предприятия уже имеют сертификаты НАССР или ISO 22000", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что процесс внедрения НАССР, как и процесс получения сертификата, довольно дорогой.

"Это довольно большая финансовая нагрузка. Сертификат зависит от конкретного предприятия. Для небольшого ФОПа это может быть 20 - 30 тыс. грн, для крупного предприятия, где работают более 100 человек - это может быть довольно "кусающаясь" цена", - пояснил он и добавил, что к 20 сентября 2019 года НАССР должна быть внедрена и сертифицирована на всех украинских пищевых предприятиях.

Напомним, что накануне в Госпродпотребслужбе заявили, что получение сертификата НАССР на сегодня является необязательным для украинских предприятий.

Однако, по словам депутата С.Тригубенко, сертификация любого производства в области пищевой промышленности на принципах НАССР нужна, и получение такого сертификата должно быть целью каждого бизнесмена.

"Несмотря на уже принятый закон и анонсированные проверки, заявления из уст профильных чиновников о необязательности сертификатов НАССР - сеют определенную смуту и ​​непонимание.

С одной стороны, мы стремимся обеспечить безопасность и производственных процессов и конечных пищевых продуктов, принимаем для этого законы и строим планы о наращивании экспертных позиций, а с другой стороны в Госпродпотребслужбе нам сообщают, что стремиться получить сертификат НАССР и не стоит, вроде как.

Действительно, сам сертификат без реально проведенной работы на предприятии ничего не значит, но его получения в доказательство того, что производитель стал лучше и движется в ногу со временем и цивилизованными требованиями к качеству и безопасности производственных процессов - должно быть целью для каждого бизнесмена", - написал политик на странице в Facebook.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира