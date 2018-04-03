На сегодняшний день президент Российской Федерации Владимир Путин не хочет кончать войну на Донбассе, заявил военный знаток и блогер Алексей Арестович.

«Мы понимаем, что эта война (на Донбассе, — ред.) может закончиться за 5 минут приказом Путина, а если она не заканчивается, значит, нет такого приказа. А раз нет такого приказа, значит, Путин не хочет кончать войну», — сказал он, информирует svodka.net.

По словам Арестовича, конкретные способы и путь окончания войны абсолютно не важны.

«Важно, чтобы дали команду закончить, которой нет и не будет, поскольку Путин довел внутреннюю и внешнюю истерию до такого состояния, что может играть только на обострение. Он сам стал заложником политики, которую сформировал. Если он пойдет на попятную, у него начнутся большие внутренние проблемы», — уточнил эксперт.

Он добавил, что перемирия на Донбассе — это только пауза. При этом России сейчас невыгодно обострять ситуацию на востоке Украины.

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«В разгаре дело Скрипаля их обвиняют во всем, высылая дипломатов, а сейчас они еще получат обвинения по Донбассу. Зачем им это нужно? Они лучше зависнут на время», — отметил Арестович.

«Главным контурным процессом остаются выборы в Украине, до которых остался год. Они будут играть на этом поле, а все действия на Донбассе будут согласованы с действиями их сил внутри Украины, на которые они будут делать ставку на выборах. Нужен будет мир – сделают, нужно будет обменять пленных – обменяют. Им же надо поднимать реноме медведчуковским партиям, Оппоблокам и всем остальным. Главной рамкой для них является задача ослабления правящей коалиции по результатам выборов. Например – создать такой парламент, в котором много фракций и который не может нормально договариваться и принимать решения по реформам, особенно экономическим, по вопросам национальной безопасности и так далее. То есть эдакая махновщина. А вообще идеал Кремля – еще и поссорить парламент с будущим президентом, кто бы им ни был. И все – тогда мы парализованы, поскольку реформы не идут, ситуация обостряется внутри, экономика подыхает. А где-то в 2021 году бери нас теплыми, мы уже дозрели. Это то, что надо Путину», — считает эксперт.

Что касается всех этих перемирий – это та же пауза. А чего им обострять? В разгаре дело Скрипаля, их обвиняют во всем, высылая дипломатов, а сейчас они еще получат обвинения по Донбассу. Зачем им это нужно? Они лучше зависнут на время.

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В то же время он уточнил, что Запад будет прилагать все усилия для прекращения войны на Донбассе и восстановления мира на этих территориях.

«Сценарий Запада известен — сначала усиление наблюдательной миссии, затем ввод миротворцев, потом политическая часть. Недавно [первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр] Хуг заявил, что они будут ставить новые посты на границе и так далее. У них был единственный согласованный план, который ведут все уполномоченные институты, начиная от миссии ОБСЕ. Запад последовательно проводит свою политику в этом отношении», — подытожил он.

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