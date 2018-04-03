Внефракционный нардеп Надежда Савченко предлагает позволить гражданам отзывать народных депутатов, а также самостоятельно выбирать председателей судов и главных полицейских в регионах. Савченко: Предлагается отказаться от привычной вертикальной модели построения государства Фото: EPA Среди предлагаемых ею мер – перепись населения Украины, паспортизация населенных пунктов и инвентаризация ресурсов, изменение административного и общественно-политического устройства страны конституционным путем, новое избирательное законодательство, система референдумов."Предлагается отказаться от привычной вертикальной модели построения государства: область – район – город – поселок – село, деятельность которых осуществляется в пределах соответствующих советов, разделенных на звенья: сельский (поселковый или городской) – районный – областной – Верховная Рада. И заменить ее новой моделью государственного устройства: совет общины – Верховная Рада", – написала нардеп.Савченко предлагает позволить гражданам отзывать народных депутатов, а также самостоятельно выбирать председателей судов и главных полицейских в регионах. https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/1572991309464830 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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