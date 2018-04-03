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Савченко, находящаяся в СИЗО, опубликовала "концепцию изменений политической системы Украины"
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03.04.2018 08:03
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Внефракционный нардеп Надежда Савченко предлагает позволить
гражданам отзывать народных депутатов, а также самостоятельно
выбирать председателей судов и главных полицейских в регионах.
Савченко: Предлагается отказаться от привычной вертикальной модели
построения государства Фото: EPA Среди предлагаемых ею мер –
перепись населения Украины, паспортизация населенных пунктов и
инвентаризация ресурсов, изменение административного и
общественно-политического устройства страны конституционным путем,
новое избирательное законодательство, система
референдумов."Предлагается отказаться от привычной вертикальной
модели построения государства: область – район –
город – поселок – село, деятельность которых
осуществляется в пределах соответствующих советов, разделенных на
звенья: сельский (поселковый или городской) – районный –
областной – Верховная Рада. И заменить ее новой моделью
государственного устройства: совет общины – Верховная
Рада", – написала нардеп.Савченко предлагает позволить
гражданам отзывать народных депутатов, а также самостоятельно
выбирать председателей судов и главных полицейских в регионах.
https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/1572991309464830
22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности
и дала согласие на ее задержание и арест. 23
марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В
этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в
подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного
свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на
жизнь государственных деятелей.Генеральный прокурор Юрий Луценко
отмечал, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.
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