Внимание на неожиданных жертв санкционной войны РФ и США обратил в Facebook известный российский журналист и издатель Сергей Пархоменко.

Он отметил, что имел интересный разговор с сотрудником крупного американского госагентства, финансируемого Конгрессом.

“Агентство многие десятилетия занималось тем, что раздавало гранты на образовательные программы, финансировало стипендии, ознакомительные поездки, участие российских ученых, педагогов, студентов в международных симпозиумах и конференциях, само организовывало всякие семинары, конференции, форумы, добывало деньги на обучение российских студентов в американских колледжах и университетах — и наоборот, американских студентов в России — по обмену”, — рассказал он, уточнив, что ведомство неожиданно прекратило всякое сотрудничество с Россией.

Всему виной санкции. Дело в том, что данное агентство, имея статус государственного, не может отныне сотрудничать с госструктурами России, коими являются и университеты со школами.

“Спасибо вам, посол Кисляк и генерал Флинн. И вам, Киселев, Соловьев, Симонян. И вам, мадам Захарова, отдельная благодарность. Постарались. Помогли”, — сыронизировал Пархоменко.

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