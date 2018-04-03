Только за последние сутки через пункт пропуска «Должанский» в Россию прошло до 10 Камазов, груженных металломом.

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Продолжается вывоз металлолома с оккупированной территории автотранспортом и железнодорожным транспортом в РФ. Так, по оперативным данным группы «Информационное сопротивление», только за последние сутки через пункт пропуска «Должанский» в Россию прошло до 10 Камазов, груженных металломом. , информирует svodka.net.

Кроме того, в южных оккупированных районах Луганской области металл вывозится в РФ и «обходными путями», минуя пограничные КП. Это делается для того, чтобы не платить взятки боевикам и пограничникам РФ.

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