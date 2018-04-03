Погода, Новости, загрузка...
В Чернигове из-за резкого потепления подтопило десятки домов. Видео
03.04.2018 08:11
В Чернигове в ночь на 2 апреля из-за резкого повышения температуры подтопило десятки домов в частном секторе. Об этом сообщает "Радіо Свобода". Спасатели ночью откачивали воду, рыли траншеи и расчищали территорию от мусора, но днем дамбы не выдержали потока воды в реке Прут и она затопила улицы и дворы.   | Вода затопила улицы и дворы Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube видео Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить