В Чернигове из-за резкого потепления подтопило десятки домов. Видео
03.04.2018 08:11
В Чернигове в ночь на 2 апреля из-за резкого повышения температуры
подтопило десятки домов в частном секторе. Об этом сообщает "Радіо
Свобода". Спасатели ночью откачивали воду, рыли траншеи и расчищали
территорию от мусора, но днем дамбы не выдержали потока воды в реке
Прут и она затопила улицы и дворы. | Вода затопила улицы и
дворы Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube видео
Видео:
Радіо Свобода Україна / YouTube