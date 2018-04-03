|Жахливі коліна: шанувальники розкритикували Ані Лорак у латексі (ФОТО)
|03.04.2018 08:15
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Шанувальники відомої співачки Ані Лорак не завжди схвально ставляться до відвертих образів зірки на концертах чи фотосесіях, а днями й узагалі висміяли чергове пікантне вбрання, яке Кароліна обрала для зйомки - латексну чорну сукню з високим вирізом та пікантним декольте.
Хоча фігура у Кароліни чудова, виглядає так, немов вбрання не дає зірці дихати.
"Знову у латексі", "Які жахливі коліна у цьому вбранні!", "Ну що це за сукня?", "Так собі виглядає", - говорить зірка.
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