Солидарность Запада с Британией по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которая вылилась для Москвы синхронной высылкой 145 российских дипломатов, показала эффективность работы кремлевское лобби при молчаливом согласии лидеров ЕС. Тогда как Кипр, Австрия, Болгария, Греция, Мальта и Португалия наотрез отказались высылать российских дипломатов, Германия выдала финальное разрешение на строительство «Северного потока-2″, а во Франции заявили, что, несмотря на происходящее, Эммануэль Макрон не отменит свой визит в Россию на экономический форум в Питере. За слишком мягкую по отношению к России политику Макрона раскритиковал его предшественник Франсуа Олланд, но деньги, судя по всему, не пахнут.

Двойная игра Берлина

После беспрецедентной и синхронной высылки 28 странами более 140 российских шпионов, которые работали в странах Запада под дипломатическим прикрытием, дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в себя и уже может говорить. Пока британские правоохранительные органы ее не допрашивали, но российские СМИ уже вовсю рассуждают, чем это может обернуться. Во-первых, Москва продолжает обвинять Лондон, который «до сих пор не предоставил доказательств причастности России» к ужасному отравлению бывшего шпиона и его дочери нервно-паралитическим газом «Новичок». Во-вторых, посольство России в Лондоне продолжает требовать доступа к Юлии Скрипаль.

Пока же в рамках расследования дела об отравлении допросили женщину, которая по просьбе Скрипалей привезла им из России гречку, в которой и могло содержаться смертельное вещество. Хотя по информации британской полиции, местом первого контакта Скрипалей с «Новичком» была входная дверь их дома – там обнаружили самую высокую концентрацию яда.

Пока в РФ в ожидании первых показаний Юлии, заявляя, что «британцы манипулируют информацией о случившемся в Солсбери», глава британской дипломатии Борис Джонсон сравнивает произошедшее с сюжетом романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». А американские СМИ, ссылаясь на собственные источники, близкие к расследованию сообщили, что спецоперация с отравлением Скрипалей была заранее одобрена Кремлем.

В статье «Дипломатический бойкот: символический жест Запада или новая «холодная война» сайт «Сегодня» уже писал, что по мере появления новых доказательств причастности России к отравлению Скрипалей, от собственно дипломатического бойкота Запад может перейти к более жестким мерам наказания Москвы. К примеру, заморозить зарубежные активы приближенных к Путину российских олигархов. Но, как показала высылка дипломатов, не все в Евросоюзе разделяют такое мнение британского премьера Терезы Мэй.

«Многие страны, которые повернулись спиной к политике ЕС в отношении России, находятся под влиянием грязных денег из России. Такое разделение Европы вызвано меркантильными личными двусторонними интересами с Россией. Кипр, Австрия, Болгария и Греция (которые не выслали российских дипломатов – Авт.), уделяют больше внимания российским грязным деньгам, чем общей европейской позиции. Мальта, Кипр и Португалия (также проигнорировали осторожный бойкот – Авт.), получают значительные прибыли от реализации визовой политики в отношении российских граждан. Сотни российских граждан имели возможность приобрести паспорт ЕС, который обеспечивает гражданские права, а, следовательно – политическое влияние в Европе», – заявил представитель политической группы «зеленых» в Европарламенте Свен Гигольд.

Наглядным примером таких «грязных» российских денег является и сугубо политический проект «Газпрома» «Северный поток-2″. На прошлой неделе немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало согласие на строительство 30-км участка трубы. Причем абсурдность ситуации в том, что произошло это 27 марта – в день, когда Запад высылал российских дипломатов в знак солидарности с Британией.

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2″ от Газпрома. «Северный поток-2″ отмечен пунктирной линией.

Решение Федерального ведомства – финальное, которого Россия ожидала от Германии. Какого-то генерального разрешения немецкого правительства, по словам президента Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаила Гончара, не нужно. Эксперт подчеркивает, что за пределами Германии «Газпрому» еще нужно получить разрешения Финляндии, Швеции и Дании. В статье «Обходные пути: как Россия хочет лишить Украину статуса главного транзитера газа в Европу» сайт «Сегодня» уже писал, что еще в ноябре прошлого года парламент Дании принял закон, запрещающий прокладку трубы через ее территориальные воды. Но Россия уже разработала обходной маршрут.

Что касается разрешений Швеции и Финляндии, по словам Михаила Гончара, с ними проблем не будет. Трасса «Северного потока-2″ действительно совпадает с трассой «Северного потока-1″, которая уже была ими согласована. К тому же, ранее шведы и финны при всей своей риторике о ненужности строительства еще одного газопровода, разрешили «Газпрому» разместить в трех портах на своей территории базы хранения трубной продукции для укладки.

«Позиция Германии, Австрии и Франции – результат «шредеризации» европейского политикума. Но, как и русские, немцы побаиваются американских санкций против компаний подрядчиков и субподрядчиков «Северного потока-2″. С формальной точки зрения дедлайн их введения заканчивается тогда, когда «Газпром» получит последние разрешения Финляндии и Швеции во 2 квартале этого года. Но здесь есть интересный момент: даже по оценкам российских экспертов 90% этого проекта – импортные трубы, комплектующие, оборудование, исполнители работ (кредитные деньги тоже заграничные – Авт.). И американцы по своему санкционному закону (CAATSA – Авт.) могут ввести санкции против подрядчиков в любой момент, даже когда «Газпром» уже построит значительную часть трубы», – сказал сайту «Сегодня» Михаил Гончар.

Торговля выше принципов

Во время, казалось бы, сплоченности и единства Евросоюза с Британией, отличилась и Франция. Да, 26 марта в знак солидарности с Лондоном Париж выслал 4-х российских дипломатов. Но ровно через три дня в МИД Франции заявили, что Эммануэль Макрон не собирается отменять свой визит на экономический форум в Санкт-Петербурге в мае. «Да, в настоящее время поездка все еще запланирована», – заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

О визите Эммануэля Макрона в Питер для участия в Петербургском международном экономическом форуме 24-26 мая российские СМИ начали писать еще с осени прошлого года. Причем по информации источников российского «Коммерсанта», личное приглашение французскому президенту Путин вручил еще в мае 2017-го во время их встречи в Версале. Тогда этот визит хозяина Кремля в гости к Эммануэлю Макрону как украинская, так и французская пресса, окрестили холодным душем для Москвы. Именно на итоговой пресс-конференции в Версале Путин назвал дочку киевского князя Ярослава Мудрого, королеву Франции Анну Ярославну «русской Анной». Ровно через месяц после переговоров с Петром Порошенко в Париже Эммануэль Макрон напомнил Путину, чья на самом деле была Анна Ярославна, назвав ее «Анной киевской».

Но, несмотря на публичные выпады в сторону России, Париж продолжал дипломатическую работу по налаживанию отношений с Москвой. Жан-Ив Ле Дриан регулярно ездит в Москву и даже несмотря на взаимную высылку 4-х российских и французских дипломатов, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на днях: «До сих пор Франция демонстрировала позицию довольно конструктивную в том плане, что не абстрагируясь от разногласий, иногда довольно серьезных… Тем не менее французское руководство не уходит от диалога и, наоборот, настроено на то, чтобы решать имеющиеся проблемы путем диалога. Это абсолютно совпадает с подходами нашего президента».

За довольно мягкую по отношению к России политику Макрона недавно раскритиковал даже его предшественник Франсуа Олланд. По словам заведующей Центром международных исследований Дипломатической академии Надежды Коваль, политика Макрона по России называется политикой «требовательного диалога», и основывается на том, что даже несмотря на наличие серьезных разногласий, нужно продолжать честный и откровенный разговор с целью решения неотложных проблем безопасности, между которых для Франции приоритетной остается ситуация в Сирии.

«Во-вторых, современная французская политика по России опирается на возможность нормализации отношений «снизу», через стимулирование экономического сотрудничества, которое не охватывают санкции и межобщественного диалога, веря, что это будет помогать нормализации на высшем политическом уровне. В-третьих, поддержка диалога с Путиным вписывается в общую стратегию Макрона по повышению роли Франции на международной арене, следовательно с начала года он уже встретился с лидерами Китая и Индии, в апреле направляется в гости к Дональду Трампу, а вот в конце мая – к «свежеинаугурированному» Путину (инаугурация назначена на 7 мая – Авт.). Пересматривать свою стратегию Макрон пока не планирует, следовательно только пообещал, что разговор с Путиным в Санкт-Петербурге будет искренним и требовательным», – сказала сайту «Сегодня» Надежда Коваль.

Но проблему существования довольно мощного российского лобби в ключевых европейских столицах, которое к тому же поощряют верхи, даже «искренний и сдержанный» разговор не решает. В блоге для сайта «Сегодня «Новичок» или «Проклятие консенсусом» содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков уже писал, что осторожный демарш западных стран из-за отравления Скрипаля, совершенно обострил тему единства и солидарности ЕС перед российской угрозой.

«Понимает ли это европейский истеблишмент? Осознает ли тот факт, что в условиях европейской геополитической сверхтолерантности, бескрайнего плюрализма и либеральных свобод, возведенных в куб, повального консенсуса при принятии решений, а также при бюрократической раздутости и окостенелости брюссельских институций, европейский Запад непременно будет проигрывать. Впрочем, памятуя о европейских политических традициях, вряд ли стоит в ближнем будущем ожидать кардинальных сдвигов в этом направлении. Однако, в нынешней ситуации альтернативы для Брюсселя как-то не просматривается», – пишет в своем блоге Михаил Пашков.

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