На Закарпатье зафиксировали 94 новых случая заболевания корью за прошедшую неделю

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского областного центра здоровья.

«На прошлой неделе в области зарегистрировано 94 случая заболевания, что на 20% меньше, чем на предыдущей неделе (94 против 117 случаев). В структуре заболевших традиционно преобладали дети до 17 лет — 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11% (с 31 до 10 случаев)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что против кори не имеют прививок 83% больных.

«С начала года зарегистрировано 1646 случаев кори (130,8 на 100 тыс. населения), в т. ч. 1306 между детей до 17 лет. Случаи кори регистрируются по всех административных территориях области», — заявили в ведомстве.



Напомним, в феврале стало известно, что на Украине не осталось ни одного региона, где бы не фиксировались случаи данного заболевания.

При этом ситуация с вакцинацией от кори и дифтерии была катастрофической, нехватка препаратов (вакцин) составляла более миллиона единиц. Фиксировались многочисленные смертные случаи.

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