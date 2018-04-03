Двое из семи подозреваемых по делу о пожаре в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека, пока не обжаловали свой арест. Конечный срок подачи жалобы – до вечера 3 апреля. В результате пожара в Кемерово погиб 41 ребенок Фото: ЕРА По словам представителя суда, в настоящее время поступила пятая жалоба на арест – от генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", компании-собственника сгоревшего ТЦ Юлии Богдановой.Накануне суд принял жалобы от управляющей "Зимней вишней" Надежды Судденок, руководителя и сотрудника компании "Системный интегратор", которая разработала систему противопожарной безопасности, Игоря Полозиненко и его подчиненного Александра Никитина, а также охранника Сергея Антюшина.Представитель суда добавил, что технический директор ТЦ Георгий Соболев пока не стал обжаловать свой арест, также еще не пока подавала жалобу бывшая руководитель инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.В суде подчеркнули, что конечный срок обжалования ареста – до вечера 3 апреля.Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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