Украину намерен посетить сенатор-республиканец Роберт Портман.

Хочет сделать это для изучения ситуации, сказал он в интервью,передает со ссылкой на .

Основными темами визита будет американская военная помощь Украине и состояние реализации политических и экономических реформ.

"Одно - это территориальная целостность страны, после Майдана повернулась лицом к Западу. Мы должны - вместе с Евросоюзом - поддержать украинский. Но, во-вторых, важно также убедиться, что Украина воплощает реформы. Определенный прогресс достигнут, но есть место для еще большее развитие. Мы будем говорить с руководством страны, депутатами Совета об этих вопросах тоже ", - сказал сенатор.

Сенатор раскритиковал президента Дональда Трампа за поздравления Путина с победой на выборах в . Дональд Трамп сообщил, что поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и хочет в ближайшее время встретиться с ним. Об этом американский президент рассказал во время встречи с принцем Саудовской Аравии в Белом Доме.

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