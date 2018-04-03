На реках Украины в течение 3-6 апреля продолжится повышаться уровень воды. Подтопить может отдельные территории Луганской и Одесской области. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На реках Украины в течение 3-6 апреля продолжится повышаться уровень воды:

на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (Ратневском р-н Волинськоi обл.);

на левой притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.);

на остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см;

3 5 апреля на р. Дунай — м. Вилково (Одесская обл.) Будут храниться опасные уровни воды в пределах 160-170 см над “0” поста (на 8 ч. 2.04 уровень 162 см);

на Закарпатье 3 апреля ожидается формирование максимальных уровней очередной волны половодья с подъемом уровней воды над текущими отметками: Тиса-пгт Вилок на 0.8-1.3 м; г. Тиса и р. Латорица — Чоп на 0.8-1.3 м с содержанием воды на пойме междамбовом пространства р.Латориця.

“3 — 5 апреля на украинском участке, в связи с прохождением волны весеннего половодья ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта. В связи с развитием весеннего половодья на реках Луганской обл, 3-4 апреля ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м в сутки и увеличение слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов близко расположенных к г.. Деркул ”, - добавили в ДСНС.

Как сообщал из-за таяния снежного покрова вдоль дороги Полтава-Киев вода залила проезжую часть.

По данным Укргидрометцентра, 1-5 апреля, на украинском участке Дуная, в связи с прохождением волны весеннего половодья и усилением ветра, в створе гидропоста Вилково ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 185 см над нулем поста, при которой подтопляется 50 %.

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