|Луганскую и Одесскую области может подтопить - ГСЧС
|03.04.2018 08:24
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На реках Украины в течение 3-6 апреля продолжится повышаться уровень воды. Подтопить может отдельные территории Луганской и Одесской области. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
На реках Украины в течение 3-6 апреля продолжится повышаться уровень воды:
“3 — 5 апреля на украинском участке, в связи с прохождением волны весеннего половодья ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта. В связи с развитием весеннего половодья на реках Луганской обл, 3-4 апреля ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м в сутки и увеличение слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов близко расположенных к г.. Деркул ”, - добавили в ДСНС.
Как сообщал из-за таяния снежного покрова вдоль дороги Полтава-Киев вода залила проезжую часть.
По данным Укргидрометцентра, 1-5 апреля, на украинском участке Дуная, в связи с прохождением волны весеннего половодья и усилением ветра, в створе гидропоста Вилково ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 185 см над нулем поста, при которой подтопляется 50 %.