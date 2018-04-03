В 2018 году Чистый четверг припадает на 5 апреля. Пасха отмечается 8 апреля.

Каждый день Страстной недели имеет свое значение и свои традиции. В то же время за неделю до Пасхи особое значение придается богослужению.

В Великий четверг христиане вспоминают четыре события: Тайную вечерю, омовение Христом ног ученикам, молитву Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

К Чистому четвергу были приурочены очистительные обряды. Считалось, что перед Пасхой необходимо очистить не только пространство, но и душу. Поэтому люди отправлялись на утреннюю службу в церковь, где исповедовались и причащались, а по возвращению брались за работу.

Обычаи Чистого четверга

Обряды и обычаи Чистого четверга затрагивали как здоровье человека, так и его окружение – пищу, посуду, жилье.

Многие из этих обрядов нацелены на очищение — наряду с душой перед Пасхой было необходимо очистить тело и окружающее пространство. В этот день устраивали генеральную уборку жилья, очищали дом от ненужных вещей, вымывали посуду, стирали одежду и белье, готовили еду и пекли куличи к Пасхе.

Кроме того, магическая и целительная сила приписывалась и испеченному в этот день хлебу, и отдельно приготовленной соли.

Стоит отметить, что именно в Чистый четверг готовится вся еда к Пасхе: красятся яйца, пекутся пироги, пасхальные куличи и другие угощения, ведь в Страстную пятницу это делать уже нельзя.

Важно также помнить, что все приготовления должны сопровождаться только хорошими помыслами. Также в Чистый четверг помогали нуждающимся.

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