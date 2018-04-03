На КПВВ "Новотроицкое" задержали автомобиль с водонагревателями и электронасосами

Пограничники на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" выявили автомобиль, который незаконно перевозил газовые водонагреватели и электронасосы на общую сумму 22 тыс. грн, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"За прошедшие сутки в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда вместе с представителями ГФС обнаружили автомобиль, которым намеревались во временно оккупированную территорию Украины незаконно перевезти газовые водонагреватели и электронасосы на общую сумму 22 тыс. грн", – говорится в обнародованном во вторник утром сообщении.

Как отмечается, найденный товар был передан представителям компетентных органов.

Кроме того, в КПВВ "Майорское" правоохранители зафиксировали у гражданки Украины,, следовавшей автомобилем "Daewoo" украинской регистрации, свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение, выданные так называемой "ДНР". Нарушительницу и обнаруженные документы передали в Национальную полицию Украины.