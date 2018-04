Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин во время их последнего телефонного разговора обсудили ряд возможных для встречи мест, говорится в заявлении официального представителя Белого дома Сары Сандерс. Инициативу провести встречу 20 апреля выдвинул Трамп, подтвердили в администрации главы США. Прежде о таком предложении американского политика рассказывали российский посол в США Анатолий Антонов, а также помощник Путина Юрий Ушаков. Однако со времени телефонного разговора конкретных обсуждений подготовки визита не велось, замечал последний. Встреча, как уточнила Сандерс, может состояться "в ближайшем будущем". Во время диалога политики, по ее данным, допускали: местом может стать Белый дом. Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся по инициативе американской стороны 20 марта. Тогда президент США поздравил российского лидера с победой на выборах. Однако в Белом доме, как стало известно позже газете The Washington Post, президенту США настоятельно не рекомендовали этого делать. Диалог с Путиным в администрации американского президента Трампу, напротив, советовали начать с "дела Скрипаля". После этого звонок американского лидера президенту России раскритиковали руководитель республиканцев в сенате Митч Макконнелл и сенатор Джон Маккейн. В ответ на это Трамп заявил, что, по его мнению, ладить с Россией — "это хорошо, а не плохо". Несмотря на это через несколько дней США приняли решение выслать из страны 48 дипломатов и 12 сотрудников российского представительства в ООН. Всех их в Вашингтоне сочли сотрудниками российской разведки под прикрытием. То, что Трамп в разговоре с Путиным 20 марта не предупредил его о высылке дипломатов, официальный представитель Совета национальной безопасности США Майкл Энтон позже объяснил нежеланием главы Штатов заранее предупреждать о готовящихся мерах. Об озвученном в ходе диалога предложении президента США провести встречу в Кремле сразу не рассказали. Впервые об этом во время интервью телеканалу NBC News 30 марта упомянул посол России в США Анатолий Антонов. "Я считаю, что это очень позитивный сигнал от США», — отмечал он, подчеркивая, что, по его мнению, для глав государств «настало время сесть (за стол переговоров - ред), обсудить состояние наших отношений и поговорить о том, как стабилизировать (ситуацию- ред.)". Тогда же о таком предложении Трампа Путину без указания источников информации писала газета The New York Times. Что это означает пояснил политический аналитик Дмитрий Корнейчук. "Во-первых, это сигнал всем политикам в мире, что, несмотря на имитацию нарастания "холодной войны" с взаимной высылкой дипломатов, в общении Трампа и Путина все отлично. И ни о каком реальном ухудшении отношений между странами, благодаря этим контактам, речи не идет. Во-вторых, Трамп демонстрирует американской политической элите (и демократам, и республиканцам), что только с ним Путин готов разговаривать. Поэтому не стоит давить на Трампа, пугать импичментами или блокировать его инициативы в Конгрессе. Все должны уяснить: именно Трамп - это некий спаситель США от "сорвавшегося с цепи российского медведя" с новой ядерной ракетой и травящего направо-налево всех "Новичком. В-третьих, "Большая сделка" Трампа-Путина успешно продвигается. И стороны готовят большую встречу, где публично отчитаются об успехах совместной работы - прекращение войны в Сирии и на Донбассе с началом политического процесса и победой над ИГИЛ, начало подготовки к "ядерной сделки" с КНДР. Естественно, дальше опять начнут имитировать "холодную войну", поскольку только такой формат приносит максимальные политические баллы. И Трампу, и Путину. Не факт, что встреча состоится именно в Вашингтоне. Поскольку Путину в имиджевом плане не отдельно выгодно ехать в Вашингтон. Сейчас речь идет вообще о подготовке общественного мнения в США и России, что такая встреча будет." - Заявил Дмитрий Корнейчук. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



