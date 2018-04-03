За ночь вторника, 3 апреля, в Киеве сгорели сразу пять автомобилей на улице Боголюбова в Софиевской Борщаговке, передает один из украинских телеканалов.

Известно, что случай произошел около 4 часов утра.

Согласно предварительным данным, очагом возгорания был мусорный бак, откуда огонь перешел на машины. При этом некоторые очевидцы убеждены, что причина - поджог.

По словам свидетелей, ночью на улицу выбежала хозяйка автомобиля Nissan, который горел, и вызвала на место происшествия полицию. Хозяева стоящих рядом автомобилей, начали немедленно отгонять свои авто, чтобы огонь не перекинулся на них.

В результате пожара пострадавших и погибших нет. Причины инцидента устанавливают правоохранители.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Киеве на улице Анны Ахматовой взорвался автомобиль Volkswagen.

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