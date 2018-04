Киевские торги: Зачем Иран пытался купить в Украине части противокорабельной ракеты, — Daily Beast СБУ утверждает, что двое иранцев пытались купить в Украине компоненты современной противокорабельной ракеты. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ В конце декабря 2017 года двое иранцев в обход эмбарго ООН на поставки оружия пытались купить в Киеве компоненты современной противокорабельной ракеты, пишет Daily Beast, информирует svodka.net. Украинские спецслужбы задержали покупателей, обнаружив в их автомобиле ракетные детали, а также инструкцию по их эксплуатации. Один из мужчин, по словам главы СБУ Василия Грицака, назвался Абди Бияном, он являлся военным атташе в посольстве Ирана в Киеве. Детали инцидента были засекречены, а покупателей сразу же после задержания депортировали в Иран. Во время своей последней поездки в Вашингтон Грицак уведомил о происшествии американских чиновников. Он сказал, что иранцы пытались приобрести компоненты ракеты «X-31», выпущенные в Украине. Читайте: Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе границы Ирана и Ирака Случившееся наглядно демонстрирует, что Иран не остановится перед любыми запретами ради приобретения оружия, которое позволит ему накалить обстановку в Персидском заливе, считает Daily Beast. Дипломатическое прикрытие «Дипломаты работают в Украине не для того, чтобы отведать котлету по-киевски, — сказал Том Карако, сотрудник Центра стратегических и международных исследований. — Они находятся там, чтобы получать подобные вещи». Доктор Николай Соколов, сотрудник Института международных исследований им. Миддлбери в Монтерее и знаток по российским ракетам, сказал, что ракетные компоненты на фотографиях, которые имеются в распоряжении The Daily Beast, выглядят как части «Х-31». «Скорее только, это ракета «Х-31», — добавил Бехнам Бен Талеблу, научный сотрудник Фонда защиты демократии, специализирующийся на ракетах, который также просмотрел фотографии. — В Иране уже есть множество китайских противокорабельных комплексов и их иранских вариантов. Если бы Тегерану удалось завладеть «Х-31», его влияние в Персидском заливе значительно увеличилось бы». «Х-31» — это разработанная в России противокорабельная ракета, которая может летать над поверхностью моря со сверхзвуковой скоростью. Такие ракеты позволят Ирану атаковать военно-морские силы США и их союзников. Также оружие может использоваться против коммерческих кораблей, проходящих через Ормузский пролив, который разделяет Иран и ОАЭ. По данным правительства США, в 2016 году через пролив ежедневно транспортировали 18 млн баррелей нефти. В ответ на напряжённость в отношениях с США и Европой Иран часто угрожал закрыть его. Поэтому растущие возможности Исламской республики уничтожать неугодные суда могут иметь экономические и военные последствия. Гробовое молчание Согласно заявлению, опубликованному Управлением морской разведки США в 2017 году, приобретение корабельных крылатых ракет является одним из четырёх основных направлений, которые вооружённые силы Ирана считают приоритетными. В случае крупного конфликта в Персидском заливе Армия Ирана, вероятно, будет использовать их, а также быстроходные корабли, небольшие лодки и морские мины, чтобы закрыть пролив или ограничить к нему доступ. Руководство страны считает, что на ранней стадии конфликта гибель вражеских кораблей сломает политическую волю противника, он откажется продолжать военную кампанию против Ирана. «Иранские военные давно практикуют нападения на корабли американских военно-морских сил в Персидском заливе, хотя подобных случаев стало меньше, когда президентом США стал Дональд Трамп», — сообщил представитель Центрального командования США. Представитель миссии Ирана в ООН не отреагировал на многочисленные просьбы рассказать, согласно ли его правительство с заявлениями СБУ. Пресс-секретарь ЦРУ также отказывается от комментариев. Остаётся неясным, пишет The Daily Beast, сообщили ли украинские власти об инциденте в ООН. Представитель миссии Украины в ООН сказал, что у него нет информации по этому вопросу. Ранее нечто подобное уже случалось в Украине. В 2005 году украинские прокуроры рассказали, что в 2001 году из Украины в Иран незаконно вывезли воздушные крылатые ракеты «Х-55». Это стало возможным благодаря коррумпированным чиновникам в правительстве, которые, видимо, прикрыли иранцев. Эксперты в области ракетостроения считают, что именно «Х-55» легла в основу иранской крылатой ракеты «Сумар», о которой стало известно в 2015 году. The Daily Beast напоминает, что в середине 2000-х США предупреждали Украину о том, что «Запорожская региональная внешнеэкономическая ассоциация» в 2004 году продала иранцам металл, необходимый для строительства баллистических ракет. За это компания попала под американские санкции.



