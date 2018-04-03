Глава Facebook Марк Цукерберг после скандала с утечкой данных и британской фирмой Cambridge Analytica заявил, что социальной сети потребуется несколько лет для того, чтобы решить проблемы. Об этом он рассказал в интервью Vox, передает .

"Я думаю, что теперь люди должным образом сосредоточены на некоторых рисках и недостатках. И я думаю, что мы слишком медленно инвестировали в это. Не то, чтобы мы ничего не сделали. Я имею в виду, что в начале прошлого года, я думаю, у нас было 10 тысяч человек, работающих над безопасностью. Но к концу этого года у нас будет 20 тысяч человек, работающих над безопасностью", - сказал он.

"С точки зрения решения многих из этих проблем, я думаю, что это просто случай, когда мы недостаточно инвестировали, я думаю, что мы прорвемся через эту дыру, но это займет несколько лет", - добавил Цукерберг.

Он отметил, что хотел бы решить все эти проблемы через три месяца или шесть месяцев, "но я просто думаю, что реальность заключается в том, что решение некоторых из этих вопросов займет гораздо больше времени".

Напомним, компанию Cambridge Analytica обвиняют в использовании данных миллионов пользователей Facebook, которые были получены с помощью онлайн-тестов. Обвинения касаются в частности несанкционированного использования данных 50 млн пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Компания отрицает все обвинения.

Компания Facebook сообщила, что прекращает доступ Cambridge Analytica к своим платформам и данным до окончания собственного расследования.

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