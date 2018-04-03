Погода, Новости, загрузка...
Как скачивать музыку и фильмы в Telegram: пошаговая инструкция
03.04.2018 08:31
Как скачивать музыку и фильмы в Telegram: пошаговая инструкция По теме:

Месенджер Telegram – еще одно детище российского предпринимателя и программиста Павла Дурова, создателя социальной сети Вконтакте. Telegram был запущен почти пять лет назад.

Благодаря этому месенджеру, пользователи могут не только общаться или звонить друг другу, но и обмениваться различными файлами многих форматов, пишет  со ссылкой на .

Кроме того, благодаря Telegram, любой пользователь может прослушивать, а также скачивать на свой гаджет музыку и видеоклипы из YouTube, Facebook, Instagram и VK.  Все это сделать очень просто.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить