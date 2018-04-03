Месенджер Telegram – еще одно детище российского предпринимателя и программиста Павла Дурова, создателя социальной сети Вконтакте. Telegram был запущен почти пять лет назад.

Благодаря этому месенджеру, пользователи могут не только общаться или звонить друг другу, но и обмениваться различными файлами многих форматов, пишет со ссылкой на .

Кроме того, благодаря Telegram, любой пользователь может прослушивать, а также скачивать на свой гаджет музыку и видеоклипы из YouTube, Facebook, Instagram и VK. Все это сделать очень просто.

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