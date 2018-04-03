На выходных четыре российских дипломата покинули Германию. Об этом сообщает со ссылкой на заявление представителя МИД ФРГ и посольства РФ в Берлине, которая была опубликована DW.



Отметим, что дипломатов выслали из-за подозрений в шпионской деятельности и их должности могут быть заняты другими людьми.

В ответ на действия Германии Россия применила зеркальные меры - она также высылает четырех немецких дипломатов.

Как сообщал 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. К Великобритании присоединились более двух десятков стран.

В свою очередь Россия выслала дипломатов из стран ЕС и США.

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