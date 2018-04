Операция «Троя»: российский сценарий распространения хаоса в Украине, — The Times Планировалось установить контакт с сочувствующими лицами из местной полиции и СБУ. Кульминацией «Трои» должны были стать неопределенные «силовые меры» повстанцев против таких прокиевских группировок, как «Правый сектор» и «Самооборона«. «Шпионы были готовы, лидеры восстания названы. Когда Алексей Муратов послал свой план кремлевскому чиновнику в ноябре 2014 года, цели были ясны», — пишет корреспондент The Times Том Парфитт. Об этом сообщает "Экономика от Пророка", информирует svodka.net. В позже взломанном командой украинских хакеров документе была изложена «Троя» — стратегия по подготовке жителей Запорожской области к пророссийскому захвату или, как это называлось, «освобождению от нацистcко-фашистcких оккупантов», говорится в статье. Это предложение сопрягалось с более широкой стратегией дестабилизации Украины, что раскрывается в новом докладе, с которым ознакомилась The Times. Доклад основан на утечке писем из круга Владислава Суркова, влиятельного кремлевского помощника, которого некоторые называют путинским Распутиным. Одним из авторов доклада является Боб Сили, депутат от Консервативной партии Великобритании. Муратов был экс-депутатом от Курской области и бывшим членом «Единой России». В том же 2014 году ранее он был назначен представителем сепаратисткой «ДНР» в России. Читайте: О реальных настроениях в Донбассе и добровольцах на фронте, - украинка, которая воюет в АТО Теперь, в рамках «Трои», он предлагал потратить 181 тыс. долларов на восстание в более западных областях Украины. Письмо, предположительно, было адресовано Иналу Ардзинбе, заместителю Суркова. Это был план по манипуляции общественным мнением перед восстанием в Запорожье, говорится в статье. Согласно проекту, для организации выступлений должна была использоваться «существующая шпионская сеть». Планировалось установить контакт с сочувствующими лицами из местной полиции и СБУ. Кульминацией «Трои» должны были стать неопределенные «силовые меры» повстанцев против таких прокиевских группировок, как «Правый сектор» и «Самооборона», пишет автор статьи. «План Муратова, бесспорно, не был приведен в действие, и невозможно установить, считался ли он в Москве серьезным предложением», — указывает журналист. «Заложенные расходы предусматривали 40 тыс. долларов на организацию протестов, 10 тыс. долларов на поддержку сети агентов в СБУ и МВД и 49 тыс. долларов на транспортные средства», — отмечается в публикации.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика был тыс долларов были это Теги: политические новости