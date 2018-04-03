В юго-восточной части Испании в ДТП попал грузовик со слонами. Одно животное погибло, еще два пострадали. Об этом сообщает со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел днем в понедельник в городе Посо Кангада. После аварии слоны разбежались по шоссе и их пришлось собирать с помощью грузового крана.

Отмечается, что водитель циркового грузовика не пострадал, а у раненых слонов диагностированы травмы ног.

Как сообщал на объездной дороге Кременца в Тернопольской области 2 апреля перевернулся и загорелся молоковоз.

Напомним, в Мариуполе автомобиль Аlfa Romeo столкнулся с такси Geely, в результате чего оба водителя и пассажир Аlfa Romeo погибли на месте, а 31-летнюю женщину и 14-летнего мальчика госпитализировали.

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