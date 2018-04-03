Во вторник, 3 апреля, на территории Украины осадков не ожидается, лишь ночью в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях пройдет дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 2 мороза до 3 тепла, на востоке 1-6 градусов тепла. Днем 7-12, в западных областях и в Одесской области 11-16 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте передает

В западных областях Украины ясно, температура ночью +1...+3°, днем около +13...+15°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +1...+3°, днем +15...+17°. Ветер, юго-западный 5-10 м/с

На севере Украины без осадков. Температура ночью +1...+3°, днем +8...+10°. Ветер западный 5-10 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью 0...+2°, днем около +9...+11°. Ветер западный 5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +2...+4°, днем +6...+8°. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В южных областях Украины ясно, температура ночью +1...+3°, днем около +10...+12°. Ветер западный 5-10 м/с.

В Крыму ясно, температура ночью +1...+3°, днем +6...+8°.

В украинской столице и Киевской области без осадков. Температура воздуха ночью 0...+2°, днем +10...+12° градусов тепла.

Согласно наблюдениям синоптиков за последние 130 лет самым теплым днем 3 апреля было в 1990 году, тогда столбик термометра достиг отметки 25.0 градусов тепла. А самым холодным этот день зафиксирован в 1931 году – тогда столбик термометра опустился до 10.4 градуса мороза.

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