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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Командование Черноморского флота, включая морскую авиацию, готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась".

Ситуация с "Нордом"

Украинские пограничники задержали российское судно "Норд" 26 марта. Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На "Норд", доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Как рассказал капитан судна Владимир Горбина, украинские пограничники, арестовавшие судно "Норд", пообещали отпустить задержанных, если они представят украинские паспорта. При этом он отметил, что российскому консулу отказывают в доступе к экипажу под предлогом отсутствия на судне граждан России.

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