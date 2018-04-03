|Новые разработки NASA
|03.04.2018 08:50
|
Американское космическое агентство запускает новый проект TESS, который, как говорят ученые, ознаменует новую эру в исследовании экзопланет.
NASA в конце прошлой недели объявило о запуске новой миссии Transiting Exoplanet Survey Satellite для поиска новых планет на орбитах вокруг близлежащих звезд, информирует svodka.net.
«Мы ожидаем, что TESS откроет ряд планет, химический состав атмосферы которых может представлять интерес с биологической точки зрения», — отметил руководитель проекта Джордж Рикер.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
NASA.Космический корабль Орион
Читайте: NASA показало фото спиральной галактики NGC 5714
Представитель NASA Стивен Райнхарт отметио, что этот телескоп открывает дверь для исследований на совершенно другом уровне.
«Мы сможем изучать отдельные планеты и обсуждать различия между ними. Это новая эра в исследовании экзопланет», — подчеркнул он.