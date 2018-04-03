По данным источников "Коммерсанта", главной темой саммита лидеров Украины, Германии и Франции, который может состояться в мае, станет возможность размещения в Донбассе миротворцев ООН. Газета пишет, что президент РФ Владимир Путин не намерен участвовать во встрече. 10 апреля Порошенко поедет с визитом в Берлин Фото: EPA Встреча будет посвящена введению на Донбасс миротворцев ООН. Президент России Владимир Путин на саммит не приедет. Источник газеты в МИД РФ отметил, что Кремль ничего против подобного рода встреч не имеет."Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах в Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН", – сказал он.По информации собеседника "Коммерсанта", близкого к Администрации Президента Украины, подготовительную работу к саммиту в Ахене проведут в ходе визита президента Украины Петра Порошенко 10 апреля в Берлин.По данным издания, встреча может пройти на полях церемонии вручения международной премии имени Карла Великого, которая проводится ежегодно в мае. Отмечается, что Порошенко не в первый раз отправляется в Ахен поздравить лауреатов и встретиться с европейскими лидерами. На сайте оргкомитета премии указано, что ее, в частности, получит президент Франции Эммануэль Макрон "за вклад в объединение Европы".1 апреля Порошенко сообщил, что 10 апреля поедет с визитом в Берлин, чтобы обсудить введение на Донбасс миротворцев.Дипломатические переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.Последние телефонные переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись 24 июля 2017 года, а встреча – 19 октября 2016 года.29 марта 2018 года лидеры "Нормандской четверки" выступили с совместным заявлением, в котором поприветствовали объявление пасхального перемирия на Донбассе с 30 марта. Они отметили, что рассмотрят пути ускорения имплементации Минских договоренностей в ближайшие месяцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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