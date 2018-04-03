|
Саммит лидеров "нормандской четверки" могут провести в мае в Германии, Путин участвовать не будет
|
03.04.2018 08:50
|
По данным источников "Коммерсанта", главной темой саммита лидеров
Украины, Германии и Франции, который может состояться в мае, станет
возможность размещения в Донбассе миротворцев ООН. Газета пишет,
что президент РФ Владимир Путин не намерен участвовать во встрече.
10 апреля Порошенко поедет с визитом в Берлин Фото: EPA Встреча
будет посвящена введению на Донбасс миротворцев ООН. Президент
России Владимир Путин на саммит не приедет. Источник газеты в МИД
РФ отметил, что Кремль ничего против подобного рода встреч не
имеет."Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о
миротворцах в Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе
ООН", – сказал он.По информации собеседника "Коммерсанта",
близкого к Администрации Президента Украины, подготовительную
работу к саммиту в Ахене проведут в ходе визита президента Украины
Петра Порошенко 10 апреля в Берлин.По данным издания, встреча может
пройти на полях церемонии вручения международной премии имени Карла
Великого, которая проводится ежегодно в мае. Отмечается, что
Порошенко не в первый раз отправляется в Ахен поздравить лауреатов
и встретиться с европейскими лидерами. На сайте оргкомитета премии
указано, что ее, в частности, получит президент Франции
Эммануэль Макрон "за вклад в объединение Европы".1 апреля Порошенко
сообщил, что 10 апреля поедет с визитом в Берлин, чтобы
обсудить введение на Донбасс миротворцев.Дипломатические переговоры
об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной
группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском
формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии
и России.Последние телефонные переговоры лидеров "Нормандской
четверки" состоялись 24 июля 2017 года, а
встреча – 19 октября 2016 года.29 марта 2018 года лидеры
"Нормандской четверки" выступили с совместным заявлением, в котором
поприветствовали объявление пасхального перемирия на Донбассе с 30
марта. Они отметили, что рассмотрят пути ускорения
имплементации Минских договоренностей в ближайшие месяцы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира