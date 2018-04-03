Сегодня, 3 апреля, в 9:00 утра аграрии снова пришли под Верховную Раду, бастуя против отмены возмещения НДС при экспорте масличных культур, передает корреспондент.

Они требуют от народных депутатов отменить так называемые "поправки Хомутынника" и принять их законопроект №7403-2, который возвращает возмещение НДС.

"Этот законопроект поддержали 15 областных советов - большая часть страны, международные учреждения, ряд народных депутатов и все крупнейшие аграрные ассоциации", - отметили во Всеукраинском аграрной совете, который организационно поддерживает протест.

Ранее народный депутат Иван Мирошниченко отмечал, что фермеров поддержала Европейская бизнес ассоциация, в которую входят Нибулон, Glencore, Сargill, Bunge, Louis Dreyfus, CHS, CofcoAgri, AgroTrade, NWG. Также поддержали некоторые отечественные переработчики: "Мироновский хлебопродукт", "Астарта", "АТК".

Однако, на отмене НДС до сих пор настаивает "Кернел", который принадлежит народному депутату, члену налогового комитета ВР Виталию Хомутыннику.

Против "Кернел" и "поправок Хомутынника" аграрии две недели протестовали в марте, блокируя дороги. Они считают, что именно Хомутынник инициировал в декабре прошлого года эти изменения в Налоговый кодекс Украины, поскольку это увеличит доходы "Кернел" на 16%.

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