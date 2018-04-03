Об этом сообщает The Financial Times.

Отмечается, что стоимость одной акции за день снизилась более чем на $13, до $252,48 за штуку.

Эксперты связывают данный обвал с негативной реакцией инвесторов на ситуацию вокруг Tesla. Накануне американский регулятор в сфере транспорта заявил о расследовании смертельного инцидента с участием автомобиля Tesla. В компании заявили, что электромобиль в момент аварии находился в режиме автопилота. Американские государственные органы негативно отреагировали на раскрытие данной информации в условиях продолжающегося расследования.

Не нашла понимания инвесторов также первоапрельская шутка Илона Маска о якобы банкротстве компании.

«Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы даже не поверите», — говорится в одном из его твитов.

Стоимость акций Tesla в марте снизилась на 22%, что стало крупнейшим месячным спадом с декабря 2010 года, когда акции компании стали торговаться на бирже. Рейтинговой агентство Moody’s на прошлой неделе понизило кредитный рейтинг Tesla.

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