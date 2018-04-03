Британское издание "The Times" сообщает, что команде российского президента Владимира Путина в 2014 году предлагали план по дестабилизации еще и Запорожской области Украины.

Издание ознакомилось с правительственным докладом, которая опирается на письма из электронной почты советника Путина Владислава Суркова, взломанной хакерами, передает "Голос Америки".

Автор статьи "Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине" Том Парфитт из Москвы пишет, что план "Троя" в ноябре 2014 года направил в Кремль Алексей Муратов – прежний депутат от Курской области и "представитель ДНР" в России.

Это предложение было частью более широкого плана Кремля по дестабилизации Украины (который уже действовал в Донецкой и Луганской областях).

Речь шла о подготовке населения Запорожской области к пророссийскому мятежу, который Муратов называл "освобождением". В плане указывалось имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий.

Соавтор доклада – депутат британского парламента от Консервативной партии Боб Сили – заявил, что утечки из почты Суркова проливают свет на скрытые кампании и гибридную войну с указанием финансирования кибератак, распространения фейковых новостей, взяток, проплаченных акций и даже конкретной "цены" за свержение украинских властей в регионе.

Согласно плану операции "Троя", Муратов предлагал вложить $181 000 на распространение пророссийского мятежа дальше на запад от Донбасса. Документ, вероятно, был направлен заместителю Суркова.

Это был план манипуляции общественным мнением перед мятежом в Запорожье, в котором должны были использовать сеть российских шпионов. Предусматривался и контакт с местной полицией и Службой безопасности Украины.

По плану, от $40 000 должно было пойти на организацию пророссийских протестов в Запорожье, $10 000 – на поддержку сети агентов в СБУ и Министерстве внутренних дел, еще до $49 000 – на покупку транспортных средств.

Том Парфитт отмечает, что план Муратова не воплощен в жизнь, и сложно сказать, рассматривала ли Москва его как серьезное предложение.

Документ был частью переписки, которую перехватили украинские хакеры в ноябре прошлого года. Два предыдущих куска вскрыли в 2016 году. Боб Сили тщательно изучал их.

Кремль назвал полученную информацию сфабрикованной, хотя некоторые люди, которые прислали Суркову электронные письма, назвали их настоящими.

Автор статьи предполагает, что Кремль все же стремился распространять автономию для регионов Украины со значительным русскоязычным населением, как это было и на Донбассе параллельно с российским военным вторжением.



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