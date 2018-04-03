Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года совершило одно из радикальных исламистских террористических сообществ, заявили в Следственном комитете России. По делу о теракте в Санкт-Петербурге проходят 11 подозреваемых Фото: spb_today / "ВКонтакте" "Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что клиент, организатор и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь через современных средств коммуникации. Именно аккуратный анализ так называемых "электронных следов", которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы", – сказано в сообщении.В качестве обвиняемых по уголовному делу по статье 205 (террористический акт) Уголовного кодекса РФ привлечено 11 человек, все они содержатся под стражей.3 апреля 2017 года около 15.00 в метро Санкт-Петербурга между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. 11 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова, погибли на месте, еще четверо скончались в больницах. Еще одну бомбу обнаружили на станции метро "Площадь восстания". Взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, обезвредили.Правоохранители сообщали, что по делу о теракте арестованы граждане Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и России.Летом 2017 года ФСБ запросила у мессенджера Telegram доступ к переписке предполагаемых организаторов теракта в Петербурге. Однако там делать это отказались, сославшись на техническую невозможность предоставить ключи от переписки. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что возможная блокировка Telegram навредит интересам России.20 марта 2018 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязала Telegram предоставить Федеральной службе безопасности информацию для декодирования сообщений в течение 15 дней. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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