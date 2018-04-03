Значительный уровень снеголавинной опасности сохраняется в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает

"По данным Украинского гидрометцентра, 3 апреля в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Напомним, во французских Альпах погиб человек, а также еще четыре человека - одна женщина и три мужчины - пострадали в результате схода лавины.

Также ранее сообщал, что в результате схода лавины в горах выше населенного пункта Фишерталь в Швейцарии погибли пять из шести лыжников, которые находились на горе.

Кроме того, украинцев 2 апреля предупреждали об опасности схода лавин в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей из-за снегопадов.

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