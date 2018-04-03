|В Карпатах сохраняется значительный уровень лавинной опасности
|03.04.2018 09:00
|
Значительный уровень снеголавинной опасности сохраняется в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает
"По данным Украинского гидрометцентра, 3 апреля в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.
Напомним, во французских Альпах погиб человек, а также еще четыре человека - одна женщина и три мужчины - пострадали в результате схода лавины.
Также ранее сообщал, что в результате схода лавины в горах выше населенного пункта Фишерталь в Швейцарии погибли пять из шести лыжников, которые находились на горе.
Кроме того, украинцев 2 апреля предупреждали об опасности схода лавин в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей из-за снегопадов.