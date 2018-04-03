Во Львове отложили начало подписания деклараций с врачами

Власти Львова отложили начало подписания деклараций пациентов с семейными докторами в связи с юридической неопределенностью процесса, сообщил начальник управления здравоохранения Львовской областной государственной администрации Владимир Зуб.

"На сегодняшний день нет ни одного документа, регламентирующего деятельность системы e-Health кроме разъяснений и заявлений со стороны Министерства здравоохранения. Поэтому сейчас мы проводим юридические консультации, чтобы не ошибиться и соблюсти законодательство", - сказал В.Зуб журналистам.

По его словам, прежде только речь идет о защите персональных данных пациентов, а в данное время "нет юридического документа, дающего главврачу гарантию, что все данные пациентов будут надежно защищены".

В.Зуб сообщил, что комиссия горсовета отобрала две компании – Healthy UA и "Доктор Элекс" – системы, которых могут использовать медучреждения Львова для подключения к общей системе E-Health. Чиновник сообщил, что пока ни одно медучреждение Львова не зарегистрировано в E-Health, но по его словам, процесс начался, и до конца недели могут зарегистрировать все медицинские учреждения, принимающие участие в первом этапе реформы.