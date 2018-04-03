Россия приближается к "периоду перемен".

"Кремль понимает, что сохранение сегодняшнего положения невозможно", - сказал в интервью "" российский оппозиционный политик Константин Боровой, передает .

По его мнению, после событий в Кемерово "с очевидностью проявился безусловный испуг власти". "Это Путин, который боится встречаться с гражданами, Путин, который даже боится посещать больных. В больнице ему подставляют какого-то фиктивного больного. Это значит, что Путин, Кремль осознает бесперспективность сохранения статуса-кво. И это значит, что даже Кремль готов меняться, адаптироваться", - сказал политик.

В этом контексте он заметил: "Я не думаю, что Кремль готов уступать власть, потому что это очень страшно. И бесспорно, что тогда придется нести ответственность за многие-многие преступления. Но осознание того, что эта безграничная власть кончается, можно рассматривать как экспертное заключение Кремля по поводу своего выживания".

"То есть Кремль изберет тактику перемен и адаптации, а не тактику усиления силовой составляющей?" - спросил "Обозреватель". "Не знаю. Но очевидно: Кремль понимает, что сохранение статуса-кво, сегодняшнего положения невозможно. Это значит, что оно будет меняться – усилиями Кремля или в противоречии с усилиями Кремля, то есть с усилением силовой составляющей или с возобладанием какого-то здравомыслия. В любом случае мы приближаемся к периоду перемен", - ответил Боровой.

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