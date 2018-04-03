За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать «пасхальное перемирие», осуществив 20 обстрелов в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении из 82 мм минометов соперник вел огонь по нашим укреплениям в Песках. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия были обстреляны защитники шахты Бутовка. Также гранатометы боевики применили по нашим позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы — часто близко Водяного.

Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.

На Луганском направлении режим полного прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск придерживался в полной мере.

Ни один украинский военнослужащий не пострадал.

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