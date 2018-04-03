3–6 апреля из-за подъема уровня воды в реках Украины сохраняется
угроза подтопления населенных пунктов. Из-за потепления вода в
реках существенно поднимется Фото: npu.gov.ua На реках бассейна
Припяти ожидается подъем воды на 0,1–0,5 м с затоплением поймы и
начальным затоплением хозпостроек (Ратневский район Волынской
области).На левых притоках Среднего Днепра прогнозируют подъем воды
на 0,6–1,0 м с затоплением поймы (Сумская, Полтавская,
Днепропетровская области). Опасные уровни воды на реке Дунай
сохранятся до 5 апреля.В Закарпатье вода поднимется в реках Тиса и
Латорица на 0,8–1,3 м.На реках Луганской области 3–4
апреля – подъем воды на 0,3–0,8 м в сутки и подъем в поймах.
Возможно подтопление населенных пунктов близко реки Деркул.В
Одесской области 3–5 апреля из-за повышения уровня воды до 535
см над нулем поста может подтопить несколько
причалов Ренийского торгового морпорта.На остальных
реках – суточный рост уровня воды до 20–30 см, заявили в ГСЧС.
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