3–6 апреля из-за подъема уровня воды в реках Украины сохраняется угроза подтопления населенных пунктов. Из-за потепления вода в реках существенно поднимется Фото: npu.gov.ua На реках бассейна Припяти ожидается подъем воды на 0,1–0,5 м с затоплением поймы и начальным затоплением хозпостроек (Ратневский район Волынской области).На левых притоках Среднего Днепра прогнозируют подъем воды на 0,6–1,0 м с затоплением поймы (Сумская, Полтавская, Днепропетровская области). Опасные уровни воды на реке Дунай сохранятся до 5 апреля.В Закарпатье вода поднимется в реках Тиса и Латорица на 0,8–1,3 м.На реках Луганской области 3–4 апреля – подъем воды на 0,3–0,8 м в сутки и подъем в поймах. Возможно подтопление населенных пунктов близко реки Деркул.В Одесской области 3–5 апреля из-за повышения уровня воды до 535 см над нулем поста может подтопить несколько причалов Ренийского торгового морпорта.На остальных реках – суточный рост уровня воды до 20–30 см, заявили в ГСЧС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки воды реках апреля подъем области Теги: происшествия