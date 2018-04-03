В Киеве хакер взламывал страницы в социальных сетях и вымогал деньги у своих жертв за возврат им данных и страниц. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Уточняется, что преступник взламывал профили интернет-магазинов в Instagram при помощи фейковых страниц и email-ов якобы от администрации соцсети.

Хакер предлагал жертвам вернуть доступ к их профилям за 10 тысяч гривен.

Злоумышленника вычислили и разоблачили сотрудники киберполиции и следователи Голосеевского управления полиции Киева.

Во время обыска на месте жительства хакера правоохранители изъяли блокнот с черновыми записями, где преступник записывал все операции по движению денежных средств.

Как сообщал svodka.net ранее, Европол сообщил, что в Испании арестован украинский хакер, обокравший 100 финансовых учреждений в 40 странах мира.

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