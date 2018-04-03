|Киберполиция арестовала хакера, взломавшего странички соцсетей украинцев и вымагавшего деньги
|03.04.2018 09:10
|
В Киеве хакер взламывал страницы в социальных сетях и вымогал деньги у своих жертв за возврат им данных и страниц. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Уточняется, что преступник взламывал профили интернет-магазинов в Instagram при помощи фейковых страниц и email-ов якобы от администрации соцсети.
Хакер предлагал жертвам вернуть доступ к их профилям за 10 тысяч гривен.
Злоумышленника вычислили и разоблачили сотрудники киберполиции и следователи Голосеевского управления полиции Киева.
Во время обыска на месте жительства хакера правоохранители изъяли блокнот с черновыми записями, где преступник записывал все операции по движению денежных средств.
Как сообщал svodka.net ранее, Европол сообщил, что в Испании арестован украинский хакер, обокравший 100 финансовых учреждений в 40 странах мира.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира