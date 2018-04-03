В результате рассмотрения проекта закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения размещения бытовых отходов)» № 4836 в Комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, из текста документа были исключены обязательства и ответственность производителей упаковки для продукции.

Это означает, что потенциальные платежи от производителей упаковки уменьшаются в 10 или более раз, что по факту не принесет никаких средств в местные бюджеты, необходимых для запуска системы переработки мусора в стране. Об этом Капиталу сообщили разработчики проекта закона.

Как объясняется в пояснительно записке к законопроекту, нынешняя система реализации ответственности производителей упаковочных материалов и товаров в таких упаковочных материалах, по их влиянию на окружающую среду, функционирует крайне неэффективно в связи с чем были предложены соответствующие законодательные изменения.

Но при рассмотрении законопроекта в Комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики в текст документа, были внесены изменения ориентированы на желания производителей и импортеров упаковки, желающих минимизировать расходы.

Напомним, что позицию производителей и импортеров упаковки поддерживают Европейская бизнес ассоциация, Американская Торгово-промышленная палата, а также Ассоциация упаковщиков, куда входят «Тетра Пак», «Кен-пак», «Carlsberg Ukraine», «Крафт Фудз Украина», «Сандора», «Нестле Украина», и другие крупные производители упаковки, а также народные депутаты Алена Бабак, Анатолий Матвиенко, Татьяна Острикова, Олег Кришин.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина подтвердила, что после многочисленных обсуждений в законопроект были внесены изменения и назвала его компромиссным.

«В комитете продолжалась дискуссия между сторонами, да и сами члены комитета имели разные взгляды касательно обращения с ТБО. Поэтому, вынуждены были искать компромиссный вариант. В результате пришли к тому, что в проект закона о внесении изменений в налоговый кодекс необходимо внести и определение организаций расширенной ответственности, их функций; указать подход, по которому налог должен уплачиваться исключительно за ту упаковку, которая не перерабатывается ( производителем или через организацию расширенной ответственности); учли и другие составляющие формулы для определения объемов произведенной или импортированной упаковки за которую должен уплачиваться налог», — объясняет Южанина.

«Проект не идеальный, но дальше ничего не делать в сфере обращения с ТБО уже просто нельзя. Мне кажется, что самое главное показать, что мы действительно настроены на принятие решения, а не просто говорить о проблеме», — добавляет она.

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