Реализация законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых)" № 3149 может привести к нарушению честной конкуренции на рынке розничной торговли алкогольными напитками. Об этом в ответ на требование сообщили в пресс-службе АМКУ.

Эксперты АМКУ убеждены, что указанный законопроект играет "на руку" владельцам ресторанов и кафе.

"Законопроектом № 3149 предлагается предоставить органам местного самоуправления право устанавливать запрет на продажу алкогольных напитков всем субъектам хозяйствования, кроме заведений ресторанного хозяйства, может поставить последних в привилегированное положение относительно конкурентов и может привести к недопущению, устранению, ограничению или искажению конкуренции на этом рынка.

Исходя из выше изложенного, Комитет считает, что законодательно установленные ограничения (запреты) должны распространяться на все субъекты хозяйствования, которые действуют в пределах определенной административно-территориальной единицы и имеют лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками", - считают в АМКУ.

В Комитете отметили, что авторы законопроекта № 3149 не советовались со специалистами АМКУ на этапе его подготовки, хотя документ и имеет непосредственное отношение к условиям конкуренции на рынке.

"Своей официальной позиции Комитет по поводу этого законопроекта не давал", - отметили в АМКУ.

В целом, АМКУ соглашается с тем, что органы местного самоуправления могут иметь право устанавливать ограничения на продажу алкоголя, но это право не должно применяться избирательно к игрокам рынка.

"Вместе с тем, Комитет акцентирует на обеспечении равных прав и возможностей для осуществления субъектами хозяйствования предпринимательской деятельности на соответствующем рынке", - пояснили в Комитете и добавили, государство должно защищать конкуренцию в предпринимательской деятельности.

Также, в Комитете напомнили, что в последние годы АМКУ дал ряд рекомендаций органам местного самоуправления прекратить антиконкурентные действия, устанавливая временные ограничения на продажу алкоголя. И новый законопроект не повлияет на предыдущие решения Комитета, заверили в АМКУ.

"В связи с вступлением в силу Законопроекта № 3149 сообщаем, что в соответствии со статьей 58 Конституции Украины, по общему правилу, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица", - пояснили в АМКУ.

Напомним, на прошлой неделе Рада проголосовала за принятие в целом законопроекта № 3149 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых)".

Документ наделит местные власти правом вводить временные ограничения на торговлю алкогольными напитками.

Однако, по мнению эксперта алкогольного рынка Товкача, указанный проект Закона привнесет беспорядок в торговлю пивом и алкогольными напитками в Украине.

Если указанный документ будет подписан Президентом, то он нанесет колоссальный "экономический и социальный ущерб", убежден специалист. Поэтому, Товкач призвал Президента не подписывать проект № 3149.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира