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Кремль обвинил Украину в «пиратстве» и пригрозил отправить флот в Азовское море
03.04.2018 09:20
Кремль обвинил Украину в «пиратстве» и пригрозил отправить флот в Азовское море

Командование Черноморского флота России, включая морскую авиацию, готово «обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря» после задержания украинскими пограничниками судна «Норд» из Крыма.

Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.

«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, угроза «украинского государственного пиратства уже обозначилась».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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