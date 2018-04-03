|Кремль обвинил Украину в «пиратстве» и пригрозил отправить флот в Азовское море
|03.04.2018 09:20
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Командование Черноморского флота России, включая морскую авиацию, готово «обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря» после задержания украинскими пограничниками судна «Норд» из Крыма.
Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, угроза «украинского государственного пиратства уже обозначилась».
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