|Сегодня большой день в скандале Рашагейт, - Олег Пономарь
|03.04.2018 09:21
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Сегодня в США будет вынесен первый приговор в рамках Рашагейт — в отношении Алекса ван дер Зваана, пишет в Фейсбуке блогер Олег Пономарь.
Через два месяца будет год как Мюллер назначен Спецпрокурором и вот сегодня в США будет вынесен первый приговор в рамках Рашагейт. Это будет приговор суда в отношении Алекса ван дер Зваана, информирует svodka.net.
Ван дер Зваан — нидерландский гражданин, лойер британской юридической фирмы, зять российского миллиардера, одного из владельцев Альфа банка Германа Хана. Ван дер Зваан был партнером Манафорта и Гейтса, которые работали в предвыборной команде Трампа. (Гейтс заключил сделку с Мюллером и сотрудничает со следствием, Манафорт ожидает суда осенью, на котором ему светит пожизненное, если только он к тому времени также не пойдет на сделку).
Ван дер Зваан был коммуникатором между командой Трампа и
русскими (украденная русскими почта Клинтон — помощь Трампу стать
президентом в обмен на снятие Трампом санкций с РФ).
Зваан признал свою вину и пошел на сделку с Мюллером и сегодня в
суде очень вероятно получит условный срок. Но очень важно то, что
сегодняшний приговор — гвоздь в разговоры о том, что весь Рашагейт
политически мотивирован демократами против Трампа. Ведь не станет
британский лойер оговаривать себя и получать судимость, чтобы
подыграть американским демократам. Это раз.
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Вот такой будет сегодня день.
И в конце в качестве бонуса один маленький штрих из биографии Мюллера и о том какой он мастер склонять преступников к сделке в обмен на сдачу большей рыбы. В годы работы в ФБР (до должности Директора) Мюллер склонил к сделке и дальнейшим показаниям в суде Сальваторе Гравано. Сэмми дал показания на Босса всех боссов Джона Готти, что позволило посадить надолго Готти в тюрьму, где он позже и умер. А Сэмми был другом и правой рукой Джона и это очень редкий случай в истории итальянской мафии в США. Ну и приговор такой фигуре, как Готти, — также второй по масштабу после Ал Капоне.