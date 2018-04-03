Сегодня в США будет вынесен первый приговор в рамках Рашагейт — в отношении Алекса ван дер Зваана, пишет в Фейсбуке блогер Олег Пономарь.

Через два месяца будет год как Мюллер назначен Спецпрокурором и вот сегодня в США будет вынесен первый приговор в рамках Рашагейт. Это будет приговор суда в отношении Алекса ван дер Зваана, информирует svodka.net.

Ван дер Зваан — нидерландский гражданин, лойер британской юридической фирмы, зять российского миллиардера, одного из владельцев Альфа банка Германа Хана. Ван дер Зваан был партнером Манафорта и Гейтса, которые работали в предвыборной команде Трампа. (Гейтс заключил сделку с Мюллером и сотрудничает со следствием, Манафорт ожидает суда осенью, на котором ему светит пожизненное, если только он к тому времени также не пойдет на сделку).

Ван дер Зваан был коммуникатором между командой Трампа и русскими (украденная русскими почта Клинтон — помощь Трампу стать президентом в обмен на снятие Трампом санкций с РФ).

Команда Мюллера обнаружила, что ван дер Зваан лгал ФБР о своих контактах с Гейтсом в 2016 году а также удалил электронную переписку с Гейтсом и еще одним фигурантом, который в документах назван «лицо А» (Константин Килимник, связан с ГРУ, российско-украинский коммуникатор).

Зваан признал свою вину и пошел на сделку с Мюллером и сегодня в суде очень вероятно получит условный срок. Но очень важно то, что сегодняшний приговор — гвоздь в разговоры о том, что весь Рашагейт политически мотивирован демократами против Трампа. Ведь не станет британский лойер оговаривать себя и получать судимость, чтобы подыграть американским демократам. Это раз.

И второе важное. На 31-м этаже говорят, что Ван дер Зваан дал Мюллеру много информации и на самого Трампа.

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Вот такой будет сегодня день.

И в конце в качестве бонуса один маленький штрих из биографии Мюллера и о том какой он мастер склонять преступников к сделке в обмен на сдачу большей рыбы. В годы работы в ФБР (до должности Директора) Мюллер склонил к сделке и дальнейшим показаниям в суде Сальваторе Гравано. Сэмми дал показания на Босса всех боссов Джона Готти, что позволило посадить надолго Готти в тюрьму, где он позже и умер. А Сэмми был другом и правой рукой Джона и это очень редкий случай в истории итальянской мафии в США. Ну и приговор такой фигуре, как Готти, — также второй по масштабу после Ал Капоне.

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